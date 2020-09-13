Yunanistan Başbakanı: Fransa’dan 18 adet savaş uçağı alacağız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ülkesinin Fransa’dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın alacağını açıkladı.

Dün akşam Selanik Uluslararası Fuarı’nın açılışında konuşan Miçotakis, ordunun gücünü artırma konusunda bazı kararlar aldığını belirterek Fransa’dan 18 Rafale savaş uçağı alınacağını ve ordunun 5 yıl içinde 15 bin yeni askerle güçlendirileceğini söyledi.

Mevcut MEKO fırkateynlerini modernize edeceklerini belirten Miçotakis ayrıca 4 yeni fırkateyni ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceklerini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı ayrıca 5 yıllık program çerçevesinde orduya 15 bin yeni asker alacaklarını ve savunma sanayisini yeniden canlandıracaklarını kaydetti.

Anlaşma gelecek aylarda imzalanacak

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın ülkesinden 18 Rafale tipi savaş uçağı satın alma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu kararın iki ülke orduları arasındaki ilişkiyi ve işbirliğini güçlendireceğini kaydeden Parly, savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşmanın gelecek aylarda imzalanacağını aktardı.

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar Avroluk savunma harcaması yapacağını açıklamıştı.