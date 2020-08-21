Yunanistan Başbakanı: Covid-19 aşısı bedava olacak

Başbakan Kiriakos Miçotakis, Cuma günü yaptığı koronavirüsle ilgili gelişmelerle ilgili düzenli bir toplantıda, Covid-19 aşısının tüm Yunanistan vatandaşları için ücretsiz olacağını duyurdu.

Miçotakis, “Kesinlikle açık olmak istiyorum, aşı tüm Yunan vatandaşlarına ücretsiz olarak sunulacak. Bir mi olacağını yoksa daha fazla mı olacağını henüz bilmiyoruz. Bunun ne zaman elimize geçeceğini de bilmiyoruz. Er ya da geç diye umuyoruz” dedi.

Yunanistan Başbakanı, "Ancak elimizdeki aşı ne zaman elimizde olursa olsun, tüm Yunan vatandaşları için ücretsiz olacak." dedi.

Miçotakis ayrıca yeni öğretim yılında okullara dönen öğrencilere ve öğretmenlere yüz maskelerinin de ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Eğitim Bakanı Niki Kerameus Perşembe günü yaptığı açıklamada, okullar yeniden açıldığında içeride ve kalabalık durumlarda dışarıda yüz maskelerinin zorunlu olacağını söyledi.

Geçen Salı Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan'ın AstraZeneca ile işbirliği içinde Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilmekte olan 3 milyon doz Covid-19 aşısını almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.