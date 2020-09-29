Yunanistan Barış Komitesi: Pompeo GO HOME!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Selanik’te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la yaptığı görüşme esnasında Selanik, Atina ve Patra’da Barış Derneği, öğrenci örgütleri ve sendikalar tarafından düzenlenen gösterilere kitlesel katılım gerçekleşti. Barış Derneği'nin çağrısıyla ‘ABD Savaş Bakanı, Pompeo İstenmiyor!’ sloganıyla toplanan eyleme Atina’da polis saldırdı. Polis saldırısı esnasında halka karşı biber gazı kullanıldı. Selanik’teyse toplanan halk ABD bayrağı yaktı.

Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmesinin ardından Yunan başbakan Kiriakos Miçotakis görüşmek için Girit’in Hanya şehrine giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo burada da Hanya Barış Komitesi ve sendikalar tarafından protesto edildi. Eylem çağrısında ABD dışişleri bakanının ziyaret amacının Yunanistan ve Türkiye’nin NATO ekseninde hareket etmelerini sağlama almak olduğunu belirten Hanya Barış Komitesi barışçıl bir geleceğin halkların emperyalistlere karşı birleşik mücadelesi ile mümkün olduğunu vurguladı.