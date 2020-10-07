Yunanistan, Azerbaycan'daki büyükelçisini geri çağırdı. Gerekçe olarak Azerbaycan hükümetinin Yunanistan hakkındaki "asılsız ve saldırgan" iddiaları gösterildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan'ın Atina'daki büyükelçisine protesto notası verildiği ve Yunanistan'ın Azerbaycan'daki büyükelçisinin istişare için Atina'ya çağrıldığı belirtildi.

Azerbaycan daha önce yaptığı açıklamalarda, Atina'yı Dağlık Karabağ'da Ermenilere destek için savaşçılar göndermek, Azerbaycan'a yönelik "terör" eylemi hazırlıklarına destek vermek ve siber saldırılara müsamaha göstermekle suçlamıştı.