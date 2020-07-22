Yunanistan ‘Anti-Navtex’ yayınladı, AB'den ‘Türkiye yanlış mesaj veriyor’ yorumu

Türkiye’nin Akdeniz’de Meis Adası yakınlarında sismik araştırma çalışmaları için “denizcilik uyarı notu” olarak bilinen Navtex yayınlamasına ilişkin AB Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali’den “yanlış mesaj” yorumu geldi.

Kıbrıs medyasında yayımlanan haberlere göre Massrali “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sismik araştırma için yeni bir Navtex anonsu yararlı değil ve yanlış bir mesaj veriyor” dedi.

Massrali konuya ilişkin anlaşmazlıkların Uluslararası Adalet Divanı’na taşınabileceğini kaydetti.

ERT televizyonunun Yunanistan Donanması'ndan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin Navtex anons ettiği koordinatlarda Anti-Navtex yayınlayacağı bildirilmişti.

Yunanistan bugün Kıbrıs ve Girit adası arasındaki bölgede "Anti-Navtex" yayınladı.

Yunanistan tarafından Kandiye İstasyonu'ndan yayınlanan mesajda dün "yetkisiz bir istasyon" tarafından "Yunanistan Navtex hizmet bölgesinde Yunanistan kıta sahanlığıyla örtüşen bir bölgede ruhsatsız ve yasadışı faaliyete atıfta bulunan" bir Nevtex yayınlandığı belirtildi. Mesajda "Kandiye Navtex İstasyonu bölgede Navtex mesajları yayınlamaya yetkilidir" denilerek tüm denizcilerden Türkiye'nin yayınladığı mesajı görmezden gelmeleri talep edildi.

Miçotakis muhalefet partileriyle görüşecek

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in yarın ana muhalefet partisi başkanı Aleksis Çipras’ın çağrısı üzerine muhalefet partilerine AB zirvesi ve Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili bir brifing vereceği duyuruldu.

Yunanistan gazetesi Kathimeri’nin haberine göre Çipras, Miçotakis’i Doğu Akdeniz’deki gerilimin tırmanmasıyla ilgili olarak Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi’ni toplamaya çağırdı. Bunun üzerine Miçotakis'in yarın muhalefet partilerine konuyla ilgili brifing vereceği duyuruldu.

Miçotakis dün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Yunanistan, Kıbrıs ve Avrupa ile ilişkilerinin nasıl olacağı kendisine kalmış. Ama şu anda öyle görünüyor ki yanlış yolu seçiyor” dedi.

Yunanistan’ın gelişmeleri "tam hazırlık" içinde izlediğini söyleyen Miçotakis “Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını sorgulamak Avrupa’nın egemenlik haklarını sorgulamak demektir” diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Navtex yayınlamasını “yasadışı” olarak niteleyerek bu durumun bölgedeki gerilimi yükselttiği ve uluslararası yasalara aykırı olduğu açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliği’nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na konuya ilişkin şikayetini ilettiği, ayrıca konunun AB, NATO, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ülkeleriyle de paylaşıldığı kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı'na 'acil ülkeye dön' mesajı

Öte yandan Miçotakis'in dünkü gelişmelerin ardından Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'a "Acil ülkeye dön" mesajı verdiği ifade edildi. Floros Kıbrıs gezisini erken sona erdirerek Yunanistan'a döndü.

Miçotakis dün Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias de Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile durum değerlendirmesi yaptı.

Telefon görüşmeleriyle ilgili yapılan açıklamalarda, Yunanistan ile Kıbrıs'ın dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı. Türkiye’nin adımı sonrasında Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin "alarma" geçtiğini manşete çeken Kıbrıs'ın Fileleftheros gazetesi, Yunanistan ile Kıbrıs arasında açık hat uygulamasına geçildiğini de yazdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Dışişleri Bakanı Dendias ile başbakanlık binasında yüz yüze görüştüğü, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile de telefonda peş peşe görüşmeler yaptığı belirtildi. Dendias’in Başbakan Miçotakis ile toplantı sırasında Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile durum değerlendirmesi yapılan bir görüşme gerçekleştirildiği ve iki bakanın bu süreçte direkt konuşabilecekleri bir hat oluşturulduğu da kaydedildi. Gazeteye bilgi veren Atina'daki kaynaklar, "Yunanistan hükümetinin gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ettiğini" söylerken; Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise "Yunan donanmasının yüzde 85´inin Ege'de bulunduğunu ve İzmir bölgesinden güneye kadar Türk donanmasının hareketlerini izlemekte olduğunu" kaydetti.

Türkiye Dışişleri'nden yanıt: Kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka aykırı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy ise Yunanistan’ın kıta sahanlığı iddialarını reddederek “Söz konusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu. Hal böyle olmasına rağmen, Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan'ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırıdır” açıklamasını yaptı.

Aksoy “Türkiye, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan'a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edecektir” dedi.