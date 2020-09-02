Yunanistan, ABD’nin Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını memnuniyetle karşıladı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne 33 yıllık silah ambargosunu kaldırma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek kararı iki ülke arasındaki “işbirliğini güçlendirme ve derinleştirmede kilit bir adım” diye niteledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada sözkonusu kararın Washington’un Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “bölge barışı ve istikrarına katkısının kanıtı olduğu” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunanistan’ın “bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamlaştırmak amacıyla” Kıbrıs, ABD ve diğer devletlerle çalışmaya devam edeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD’nin gelecek bütçe yılında Kıbrıs’ı “ölümcül olmayan savunma teçhizatı ve hizmetleri”nin satışına yönelik kısıtlamalardan muaf tutacağını açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ABD’nin bu kararının “Ada'daki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığını” belirtmiş ve “Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır” ifadesine yer vermişti. Bakanlık “ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz” açıklamasını yapmıştı.