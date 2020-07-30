Yunanistan, AB'den Türkiye'ye karşı yaptırım listesi hazırlamasını talep etti

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin provokasyona devam etmesi halinde AB'den önlem yani yaptırım listesi hazırlamasını talep etti" dedi.

Basın toplantısında konuşan Petsas, Yunanistan'ın egemenlik haklarının ihlal edilmesine kayıtsız kalmayacağını herkese açık şekilde anlattıklarını kaydetti.

Bu arada Petsas, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası yakınındaki çalışmalarına ara vermesini olumlu bulduklarını ancak Kıbrıs ekonomik münhasır bölgesinde yeni NAVTEX yayınlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yeni NAVTEX kararının "Türkiye'nin hukuk dışı eylemlerinin devamı niteliğinde" olduğunu savunan Petsas, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis bu sabah telefon görüşmesi yaptı. Biz, Kıbrıs'ın tarafındayız" diye ekledi.

Türkiye, dün yeni bir NAVTEX yayınlayarak Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yapacağını duyurmuştu.

Kıbrıs: Putin devreye girecek

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis'in bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya liderinden Türkiye'yi "hukuk dışı" faaliyetlerini durdurması konusunda ikna etmesini istedi. Kıbrıs Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Putin'in devreye girme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.