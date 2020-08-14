'Yunanistan ABD'den bölgedeki varlığını daha görünür kılmasını istedi'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya gelerek Doğu Akdeniz’deki durumu görüştü.

Yunanistan gazetesi Kathimeri'nin haberine göre, ülke basınında çıkan bazı haberlerde Dendias, Pompeo’ya bölgedeki ABD varlığının daha görünür kılınması çağrısında bulundu. Haberlere göre Dendias bunun tansiyonu düşüreceğini ileri sürdü.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada “Bakan Pompeo ile Bakan Dendias güçlü ABD-Yunan ikili ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği konusunu ele aldılar" denildi.

Dendias Viyana’da gazetecilere yaptığı açıklamada “Eğer herkes uluslararası hukuka ve uluslararası deniz hukukuna uygun davranır ve bunu aklında tutarsa bir çatışma olmayacağını umuyorum” dedi.

Pompeo ile görüşmesinin “samimi” geçtiğini belirten Dendias, görüşmede "olan bitene dair açık bir izahat" yaptıklarını söyledi.

İkilinin görüşmesi dün Yunanistan ile Türkiye donanma gemilerinin karıştığı “ufak çarpışma” haberinin ardından gerçekleşti. Reuters’a konuşan Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak iki geminin çarpışmasının "kaza" olduğunu söylemişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada “Bu sivil gemilerimize yapılacak saldırıyı cevapsız bırakamayız. Dün böyle bir durum söz konusu oldu, Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam ederse cevabını misliyle alacaktır” demişti.