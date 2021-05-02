Yunan komünistlerden 1 Mayıs mesajı: Şimdi işçilerin mücadeleci bir yanıt verme zamanı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) 1 Mayıs’ı ülke genelinde “şimdi işçilerin ve halkın mücadeleci bir yanıt verme zamanı” mesajını ileterek kutladı. Şikago’daki 8 saatlik iş günü için ayaklanmanın 135. yılı kutlandığı sıralarda Yunanistan'daki iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) işçi sınıfının bu önemli kazanımını gasp ederek 10 saat calışmayı yasalaştırma çabası ülkenin gündemine oturmuş durumda.

KKE ve KNE üyeleri Şikago’da, 1924 ve 1936 1 Mayıs’larında ve 1944’de Kaiserani’de Naziler tarafından öldürülen 200 komünisti onurlandırdılar. Elefsina’da İşçi Anıtı’na, Patras’da anma Ulusal Direniş Meydanı’na parti üyeleri tarafından çelenkler bırakıldı. Ülkenin diğer şehirlerinde de anma etkinlikleri düzenlendi. 6 Mayıs’ta PAME öncülüğünde gerçekleşecek genel greve çağrı yapıldı.

Parti yayınladığı mesajda özellikle sağlık emekçilerine, genç işçilere, göçmen ve mültecilere desteklerini iletiyor ve 1 Mayıs’ın bugün her zaman olduğundan daha fazla toplumsal ilerleme ve sosyalist, komünist bir toplum inşaası için mücadele ve bu mücadeleye katkı koyanları anma günü olduğunu vurguluyor.