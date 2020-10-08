Yunan işçilerinin sınıf örgütü PAME'den 'Altın Şafak' açıklaması

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), faşist Altın Şafak partisinin mahkeme kararıyla suç örgütü sayılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

7 Ekim'de Altın Şafak'ın faşistlerine karşı davada karar verildi. Dava sırasında binlerce protestocu mahkeme binası etrafında bir araya geldi ve Nazilerin hapse girmesi talebiyle mahkeme kararını bekledi.

Kara sonuçlandı: Suçlular

Faşist Nazi örgütünün yöneticileri, bir suç örgütünü yönetmekten suçlu bulundular. Müzisyen Pavlos Fissas'ın ve göçmen Şehzad Lukman'ın öldürülmesinden suçlu bulundular. PAME'ye dönük ölümcül saldırıdan ve işledikleri diğer suçlardan suçlu bulundular. Şimdi halk, en ağır cezaların verilmesi talebiyle cezaların açıklanmasını bekliyor.

Kararın açıklanmasının ardından parlamento binasına doğru büyük bir gösteri gerçekleşti. Şarkılar ve sloganlarla parlamento binasına ulaşılan gösteride işçi sendikaları, gösteriye katılanları faşistlerin saldırılarında yaşamını yitirenler için bir dakikalığına saygı duruşuna çağırdı.