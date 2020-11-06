'Yunan halkı koruyucu maske takabilir fakat sessiz kalmayacak'

Koronavirüs salgınının yayılmasını engelleme amacıyla Yunanistan'da uygulanan önlemler, haftasonundan itibaren sertleştiriliyor. Bizzat Başbakan Kiryakos Mitsotakis tarafından açıklanan ve ülke çapında uygulanacak olan yeni önlemler kapsamında vatandaşlar, gündüzleri de sokağa çıkabilmek için devletten izin almak zorunda bırakılıyor.

Yunanistan yarından itibaren ikinci kez ülke çapında karantinaya giriliyor.

Açıklanan yeni koronavirüs önlemleri ve YKP’nin önerileri hakkında Yunanistan Komünist Partisi (YKP) Genel Sekreteri Dimitris Kutçumbas’ın bir açıklama yaptı.

Kutçumbas tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Acil durumlar acil durum önlemleri gerektirir. Hükümet salgının beklenen ikinci dalgası karşısında halkı ve ülkeyi korumasız bırakarak bu önlemleri gerektiği anda almamıştır. Oysa bunlar bilim insanları, sağlık çalışanları, sendikalar, diğer kitle örgütleri tarafından defalarca önerilmiş ve ilk andan itibaren YKP tarafından desteklenmiştir.

Hükümet bu tedbirleri almak yerine halkımıza karşı suç işlemiştir. Bütün bu zaman boyunca, yalnızca bireysel sorumluluk çağrısında bulunmuştur. Ekonominin sözde direncini her şeyin üstüne koymuştur. Bu örneğin Turizm gibi sektörlerde, sermayenin ihtiyaçları ve protokollerinden başka bir şey değildir.

AB genelindeki tüm hükümetler tarafından -siyasi farklılıklarına bakılmaksızın- aynısı yapıldı. Aynı anda, büyük sermaye grupları için Kurtarma Fonu aracılığıyla yüz milyarlar sağlandı.

Sadece bununla da kalmadı, Yeni Demokrasi (YD) hükümeti krizin bedelini tekrar işçilere ödetmek amacıyla, yeni gerici önlemleri uygulamak için salgını altın bir fırsat olarak gördü.

10 saat çalışma, ödenmemiş fazla mesailer, kamu mallarına el koyma, yürüyüş ve grev yasakları ve daha birçok halk düşmanı uygulama yapıldı. Bunların derhal iptal edilmesi gerekiyor.

YKP'nin gerekli önlemler hakkındaki önerileri şunlardır:

1. Gerekli yoğun bakım ünitelerinin sağlanması için özel sağlık sektörü düzenlenmeli, yaygın ücretsiz test ve huzur evleri gibi kritik alanlarda taramalar yapılmalıdır. Fakat aynı zamanda, tek bir hastalığın sistemi haline gelmemesi için var olan sağlık sisteminde diğer ihtiyaçların da karşılanması gerekmektedir.

Ve düzenleme dediğimizde, diğer partilerin önerdiği gibi hizmetlerin satın alınmasını değil, özel sektörün devlet planlamasına dahil edilmesini kastediyoruz.

Önceki yıllarda, hükümetler hastaneleri kapattı ve yaklaşık 10.000 yatağı kaldırdı. Bunlar hemen yeniden açılmalıdır.

2. Sağlık çalışanlarının, doktorların, hemşirelerinin toplu işe alımı yapılmalıdır.

3. İşyerlerinde ve her sınıfta 15 çocuğun eğitim alması halinde okullarda etkili koruma önlemleri alınmalı, öğretmen işe alımı yapılmalı ve bu haftalarda ve uzaktan eğitim için gerekli ekipman sağlanmalıdır.

4. Personel işe alımı yapılarak ve otobüs alarak ulaşım araçlarının yetersizliği giderilmelidir. 2000 turist otobüsü ‘paslanıyor’ ve ulaşımın iyileştirilmesi için merkezi plana dahil edilebilirler.

5. Hiçbir işçi, işsiz, uzman makul bir gelirden yoksun bırakılmamalıdır. Çünkü artık Mart ayında olmayan, önceki dönemden biriken maddi ağırlıkların olduğu bir dönemdeyiz.

Olağanüstü ödenek koşulsuz tüm işsizler için geçerli olmalıdır.

Ve elbette hükümetin kamuoyuna açıkladığı yeni emek karşıtı uygulama hemen geri çekilmelidir.

Virüs bir noktada aşılacaktır. Ancak şu an halkımızın sağlam ve güçlü kalması gerekiyor. Çünkü, salgından sonra dahi temel haklarını garanti edemeyen çürümüş bir sistemin çıkmazlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Bu nedenle, acil olarak, kesinlikle gerekli ve açık olan talepler en önde görülmeli, tamamen farklı yeni bir sosyal örgütlenme kurma bağlamında kötülükle savaşılmalı, ve bilimin, teknolojinin, insan emeğinin, mevcut başarılarına dayanarak karşılanabilecek güncel ihtiyaçlar için mücadele edilmelidir.

Yunan halkı koruyucu maske takabilir fakat sessiz kalmıyor, kalmayacaktır.”