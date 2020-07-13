Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ve Borrell, Türkiye üzerine görüştü

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Pazartesi günü bloğun dış politika sorumlusu Josep Borrell, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında görüşmelerin merkezinde yer aldı.
Müzakereler, AB’nin Brüksel’deki Dışişleri Konseyi’nin oturum aralarında gerçekleşti.
Skai adlı televizyon kanalına Pazar günü konuşan Dendias, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondajıyla Yunan egemenlik haklarını ihlal etmesi durumunda AB'den Türkiye'ye karşı “çok güçlü önlemler” listesi hazırlamasını isteyeceğini söyledi.