Yunan bayraklı tankerle Türk bayraklı tekne çarpıştı: 4 ölü

Adana'nın Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türkiye bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştı.

Alabora olan teknedeki 5 kişinin bulunması için başlatılan çalışmada 4 balıkçının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Karataş'ta gece saatlerinde denize açılan "Polatbey" isimli balıkçı teknesiyle bir süre sonra iletişimin koptuğu, denizdeki diğer balıkçıların açık denizde tekneyi alabora olmuş halde bulduğu belirtildi.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada "11 Kasım 2020 tarihinde saat 05.50’de ilimiz Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı bir balık avlama teknesi çarpışmıştır. Alınan bilgi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolan 5 kişiden 4’ünün cansız bedenine ulaşmış olup arama kurtarma faaliyetleri halen devam etmektedir" denildi.