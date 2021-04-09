soL Mikrofon'un bu haftaki gündeminde yükselen vaka sayıları var.
Bu programda yurttaşlara Covid-19 vaka sayısındaki artış hakkında görüşlerini sorduk: Artışın sorumlusu kim? Önlemlere yeterli buluyor musunuz?
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Yükselen vaka sayıları soL Mikrofon'da
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Covid-19 vaka sayısındaki artışa ilişkin görüşlerini sorduk.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'un bu haftaki gündeminde yükselen vaka sayıları var.
Bu programda yurttaşlara Covid-19 vaka sayısındaki artış hakkında görüşlerini sorduk: Artışın sorumlusu kim? Önlemlere yeterli buluyor musunuz?