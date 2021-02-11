Yüksekdağ’a Cumhurbaşkanı’na hakaretten beraat

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına ilişkin yaptıkları yazılı açıklama nedeniyle “Cumhurbaşkanı hakaret” gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Ankara 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Erdoğan’ın avukatı ve savcı ceza istedi

Erdoğan’ın avukatı Sami Kabadayı, Yüksekdağ’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunu birden fazla dosyaya konu olacak şekilde işlediğini savunarak, hakimlik tarafından lehe uygulanacak maddelerin de uygulanmamasını istedi.

İddia makamı ise 16 Ekim 2020 tarihinde verdiği mütalaayı tekrar ederek, Yüksekdağ’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret etme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Yüksekdağ'ın savunmasının ardından avukatlar esas hakkında savunma yaptı.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yüksekdağ’ın beraatına karar verdi.

Yüksekdağ ne demişti?

Suçlamaya konu olan Yüksekdağ’ın 26 Kasım 2015 tarihinde yayıMlanan yazılı açıklamasında şöyle denilmişti: Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yaptıkları haberden dolayı tutuklanmalarını en sert biçimde kınıyoruz. Atılan bu adım Türkiye’deki bazı gerçeklerin bir kez daha görülmesine yol açmıştır. Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğü, halkın haber alma ve basın özgürlüğü her gün ayaklar altına alınmakta ve çiğnenmektedir. Evrensel ve demokratik hiçbir ölçü geçerli değildir. Adalet mekanizması iktidarın ve Saray’ın denetimi altında davranmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan haberin bedelini ödetmek için tutuklatmayı dayatmıştır.