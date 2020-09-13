YTÜ'deki pedofili profesörü tarikatlerin sırlarının açığa çıkmasından rahatsız oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fen-Edebiyat Fakültesi'nde görevli Bedri Gencer, Uşşaki Tarikatı'nın çocuk istismarı vakasının "sırlarının ortaya döküldüğü" şu günlerde tarikatların mensuplarınca tarikat "sırlarının" ifşa edilmesini eleştirdi.

Pedofili profeserü Gencer "Küçük bir ihtilafta bir müminin güvenerek tevdi etmiş olduğu mahrem sırları hemen ortalığa dökmeleri, ahlak mektebi olma iddiasındaki çevrelerin gerçek yüzünü gösterdi. Yazık…" paylaşımında bulundu.

Küçük bir ihtilafta bir müminin güvenerek tevdi etmiş olduğu mahrem sırları hemen ortalığa dökmeleri, ahlak mektebi olma iddiasındaki çevrelerin gerçek yüzünü gösterdi. Yazık… — Bedri Gencer (@GencerBedri) September 12, 2020

Bu ayın başında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna ve çocuğun annesine yönelik cinsel istirmarda bulunmasının ardından AKP destekli Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Bedri Gencer, ‎24 Ocak'ta gerçekleşen Elazığ Depremi'nin ardından depremi ve mevcud Covid-19 pandemisini pedofilinin yasak olmasına bağlamasıyla ülke çapında gündeme gelmişti.

Gencer'in Elazığ Depremi sonrasında yaptığı paylaşım. Tepkilerin ardından Gencer, paylaşımını kaldırmıştı.

Gencer'in depreme dair sözleri üzerine YTÜ'de öğrenciler Gencer'in dersini protesto etmiş, olayın ardından Gencer'in elindeki lisans dersleri alınmıştı.

Öğrenciler daha sonrasında Gencer'in YTÜ'yle ilişiğinin kesilmesi üzerine imza kamanyası da başlatmışlardı.

Gencer'in Güz eğitim döneminde YTÜ'de ders vermeye devam edip etmeyeceği bilinmiyor.