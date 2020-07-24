YTÜ'de düğün organizasyonu açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, geçtiğimiz günlerde öğrencilerin tepkilerinin odağında olan hatta protestoların başladığı Davutpaşa Kampüsü Büyük Ev Cafe Restaurant ile ilgili açıklama yaptı.

Ne olmuştu?

Büyük Ev isimli mekan resmi Instagram hesabından “SİZ DEĞERLİ MİSAFİRLERİMİZE ÖZEL GÜNLERİNDE HİZMET VERMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ” açıklamasıyla bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafta nişan, düğün vb organizasyonlarda kullanılan dekor yer almaktaydı. Öğrenciler #YTÜdeDüğünİstemiyoruz etiketiyle üniversite kampüsünde herkese açık nişan, düğün vb etkinliklerin yapılmamasını istemişti.

Açıklama geldi: İzin yok yapılamaz

Üniversite Genel Sekreteri, ''Söz konusu fotoğrafların anlık çekildi. Herhangi bir organizasyon yapılmadı. Reklam amaçlı olabilir. Zaten Pandemi sürecindeyiz böyle bir etkinliğin ayrıca mümkün değil. İlgili kafenin öğrencilerin etkinliklerinde kullanılabileceği dışarıdan gelecek herkese açık bir organizasyon yapılamaz'' dedi.