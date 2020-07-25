YTÜ'de bir taciz daha!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir taciz olayı daha gündeme geldi.

Kendisini Mert Güzelyurt olarak tanıtan bir kişi, 30 yaşında ve evli olduğunu, aile şirketi ve BAYKAR ile işbirliği içinde olduğunu iddia ederek, eşi yurtdışında olduğu için sahibinden.com üzerinden 5 yaşındaki kızına bakıcı ilanında bulundu.

İlana başvuran YTÜ öğrencisi kadın görüşme esnasında tacize uğradığını açıkladı.

Tacize uğrayan kadın öğrencinin polise gidip şikayetçi olması üzerine Mert Güzelyurt'un gerçek kimliği öğrenildi.

Asıl adının Mert Kırklaroğlu olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi ve YTÜ İHA Takım üyesi olduğu, şu an ise Baykar da staj yaptığı öğrenildi.

YTÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, olaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Üniversite olarak mağdur olan öğrenci arkadaşımızla görüşüldü ve Pazartesi Rektörlüğe gelerek işlemi başlatacağız. Bu arada Şikayete konu kişi İHA takımından çıkarıldı. İlgili Dekanlık konu ilgili inceleme başlattı" açıklamasında bulundu.