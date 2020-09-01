YTÜ rektörü açıkladı: Eğitim uzaktan sürecek

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz Senato toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2020-2021 Güz döneminde eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Yılmaz alınan kararları paylaştı:

Sevgili öğrencilerim 2020-21 Güz Döneminde eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili Senato toplantımız az önce sona erdi.

Senatomuz lisans ve lisansüstü eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verdi.

Bu karar alınırken; Covid-19 küresel salgınının seyri göz önünde bulundurulmuş, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığının korunması önceliklenmiştir.

Senatomuzun 1 Eylül 2020 tarihli kararlarını aşağıda sizlerle paylaşıyorum:

Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ve Yabancı Diller Yüksekokulu eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesi Uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron (eş zamanlı) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılması Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanması. Fakültelerin/Enstitülerin bu dersliklerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapması. Lisans/Lisansüstü eğitimde uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda (uzaktan eğitim imkânı da verilerek) ders/proje/tez çalışmalarının yüz yüze gerçekleştirilebilmesi Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği derslerin kayıt altına alınması ve öğrencilerin bu dersleri tekrar izleyebilmelerinin sağlanması Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınması; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmaması İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), İngilizce Öğretmenliği Yeterlik (Yazılı ve Sözlü) Sınavı (İÖYS), Fransızca Yeterlik (Yazılı ve Sözlü) Sınavı’nın (FYS) çevrimiçi yapılması