YTÜ rektörü açıkladı: Eğitim uzaktan sürecek

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz Senato toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 2020-2021 Güz döneminde eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verdiklerini duyurdu.
Yılmaz alınan kararları paylaştı:
Sevgili öğrencilerim 2020-21 Güz Döneminde eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili Senato toplantımız az önce sona erdi.
Senatomuz lisans ve lisansüstü eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verdi.
Bu karar alınırken; Covid-19 küresel salgınının seyri göz önünde bulundurulmuş, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin sağlığının korunması önceliklenmiştir.
Senatomuzun 1 Eylül 2020 tarihli kararlarını aşağıda sizlerle paylaşıyorum:
- Tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ve Yabancı Diller Yüksekokulu eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesi
- Uzaktan eğitim faaliyetlerinin senkron (eş zamanlı) ve ders programlarında belirtilen saatlerde yapılması
- Bazı lisans ve lisansüstü derslerinin eş zamanlı olarak hem uzaktan hem yüz yüze yapılabilmesine imkân sağlanması. Fakültelerin/Enstitülerin bu dersliklerle ilgili gerekli düzenlemeleri yapması.
- Lisans/Lisansüstü eğitimde uygulamalı eğitim yapılması gereken durumlarda (uzaktan eğitim imkânı da verilerek) ders/proje/tez çalışmalarının yüz yüze gerçekleştirilebilmesi
- Öğretim elemanlarının uzaktan eğitim ile verdiği derslerin kayıt altına alınması ve öğrencilerin bu dersleri tekrar izleyebilmelerinin sağlanması
- Öğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınması; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmaması
- İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS), İngilizce Öğretmenliği Yeterlik (Yazılı ve Sözlü) Sınavı (İÖYS), Fransızca Yeterlik (Yazılı ve Sözlü) Sınavı’nın (FYS) çevrimiçi yapılması
Sevgili öğrencilerim 2020-21 Güz Döneminde eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili Senato toplantımız az önce sona erdi.— Tamer Yılmaz (@proftameryilmaz) September 1, 2020
Senatomuz lisans ve lisansüstü eğitimin uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasına karar verdi.