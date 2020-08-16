YTÜ Genel Sekreteri yasak demişti, hala nişan düğün yapılıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Büyük Ev Cafe Restaurant'ta düğün, nişan organizasyonu yapılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada güncel olarak paylaşılan bir görselle düğün ve nişan etkinliklerinin devam ettiği tekara gündeme gelmiş ancak daha önce YTÜ Genel sekreteri sosyal medyada verilen tepkiler üzerine yaptığı açıklamada izin olmadığını ve orgazinasyon yapılamayacağını söylemişti.

Paylaşılan fotoğraf üzerine Büyük Ev Restaurant'ı aradık ve düğün, nişan organizasyonu yapıldığı bilgisini aldık.