YSK'nin baro kararı ne anlama geliyor? 'Metin Feyzioğlu kayyumu...'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçtiğimiz günlerde baro seçimlerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının karar alması durumunda yapılamayacağına karar verdi. Kurul, siyasi partilerin kongrelerinin gerçekleştirilmesindeyse sakınca bulunmadığını bildirdi.

Kararın ardından Ankara Barosu, baro seçimlerinin ertelenmesi kararına karşı yürütmeyi durdurma ve iptal talebiyle dava açtı. Çoklu baro yasası ve yaklaşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) genel kurulu düşünüldüğünde bu kararın neye hizmet ettiğini anlamanın zor olmadığına işaret eden Ankara Barosu, "Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtığımızı kamuoyuna duyururuz" açıklamasında bulundu.

Baro, hıfzıssıhha kurullarının genel kurul erteleme yetkisi bulunmadığını hatırlatarak, bu yasadışı müdahaleye sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

'Kaçak cevap'

Konuyla ilgili görüştüğümüz İzmir Barosu Yönetim Kurulu ve Dayanışma Meclisi Üyesi Mehmet Baran Selanik, "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile meslek örgütlerinin etkinliklerinin 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendiği belirtildi. Bu genelge kapsamına baroların Ekim ayı içerisinde yapacakları genel kurullarının da girip girmeyeceği tartışmalarına Yüksek Seçim Kurulu 'kaçak' bir cevap vermiş ve bu konudaki kararı İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına bırakmıştır" dedi.

'Kanunlara aykırı'

Baroların genel kurullarının bir “etkinlik” olarak tanımlanamayacağını belirten Selanik, "Kanunla öngörülen ve tarihi belirtilen genel kurul ve seçimlerin bir genelgeye dayanılarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ertelenmesi kanuna aykırıdır. Aksi halde milletvekili seçimlerinin, yerel seçimlerin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de bir genelgeyle ertelenebilmesi gibi 'absürt' bir durum ortaya çıkmış olacak. Bu nasıl mümkün değilse baroların genel kurulları ve seçimlerinin de kanuni bir düzenleme olmaksızın ertelenmesi mümkün değildir" diye konuştu.

'Metin Feyzioğlu kayyumu'

Selanik, söz konusu girişime ilişkin değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

Çoklu baro yasası ile Metin Feyzioğlu’nu Türkiye Barolar Birliği’nin başında tutmak isteyen siyasi iktidar, bunu başaramayacağını anlayınca sudan sebeplerle baroların seçimlerini ertelemeye, Metin Feyzioğlu’nu da TBB’nin başında adeta bir kayyum gibi bırakmak istemektedir.

Siyasi parti kongrelerine izin verilip baroların kanunla öngörülen genel kurullarına izin verilmemesinin sağlıkla bir ilgisi olamaz. Siyasi iktidar, tüm teşkilatlarıyla seçme ve seçilme hakkını tüm alanlarda gasp etmek istemektedir. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin sendikaları kapsamadığını belirtti YSK. Bu durum, barolara yönelik bir yasaklama olduğunu daha da belirginleştiriyor.