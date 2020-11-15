Yozgat'ta kaza: 2 polis memuru yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Bahariye yolu TOKİ mevkisinde gece yarısı trafik kazası meydana geldi.

Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan 27 yaşındaki polis Mahmut Atıcı yönetimindeki 38 ABR 934 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip ters döndü. Kazada sürücü Mahmut Atıcı olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberinde bulunan 26 yaşındaki meslektaşı Murat Dağhan ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Dağhan da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 2 polis memuru için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek.