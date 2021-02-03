Yozgat'ta bir hasta istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hasta, istediği ilacı yazmadığını söylediği doktoru darp etti.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, E.Ş., psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istedi.
Doktorun başka ilaç yazılması gerektiğini öne süren 26 yaşındaki E.Ş, Öztürk'ü saçından çekerek darbetti. Sesleri duyan güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş'yi etkisiz hale getirdi.
Ayak bileğinde ezilme ve kırıklar oluşan belirtilen Öztürk, ameliyata alındı.
E.Ş. gözaltına alındı.