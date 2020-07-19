Yozgat'ta AKP'liler arasında 'ihale' gerginliği: Hukuka uygun ama vicdana değil

Yozgat'ta Halk Bankası mülkiyetinde bulunan Özel Şifa Hastanesi arazisinin satış ihalesinde AKP'li belediye ile AKP Belediye Meclis üyesi Alparslan Akyüz yarıştı, ihaleyi 11,5 milyon liraya Akyüz kazandı. Araziyi park alanı olarak kullanmak isteyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 'Belediye meclis üyesi arkadaşımızın veya onun ailesinin burada bir alışveriş yapması hukuka uygun olsa da vicdana uygun olmadığını düşünüyoruz' diyerek tepki gösterdi.

İhalenin ardından ihaleyi kazanan Akyüz'e tepki gösteren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse "Belediyemiz 7,5 milyon liradan 10,5 milyon liraya kadar devamlı arttırarak belli noktaya kadar geldi. Rantabıl olmadığı gerekçesiyle daha fazla arttırmadı. 11,5 milyon liraya belediye meclis üyesi olan arkadaşımız satın aldı.

'Tavsiyemiz bu işten feraget etsinler'

Konu hukuka uygun ama usule uygun değil. Belediye meclis üyesi arkadaşımızın veya onun ailesinin burada bir alışveriş yapması hukuka uygun olsa da vicdana uygun olmadığını düşünüyoruz. Tavsiyemiz bu işten feragat etsinler" dedi.

Köse, ihaleye çıkan arazinin park alanı olarak kullanılacağını ve bunun değişmeyeceğini belirterek "Biz burada olduğumu sürece orası park alanından çıkarılmayacaktır" diye konuştu.

'Yozgat Belediyesi 1 milyon lirayı nasıl bulamadı?'

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Belediye Başkanı Köse’ye 'Yozgat Belediyesi 1 milyon lirayı nasıl bulamadı?' diyerek tepki gösterdi.

Keven, AKP meclis üyesinin neden vazgeçiremediğinin açıklanmasını isteyerek "Bunca insan yeşil alan olarak belirlenmiş bir yere gidip 11,5 milyon lira gibi yüksek bir rakam verip satın almıyor.

Ama ne hikmetse meclis üyesi tüm itirazlara rağmen ihaleye girip satın alıyor. Bu durumu tüm Yozgat olarak sorgulamak zorundayız. Çocuklarınıza yeşil alanlarına yüksek apartmanlar dikilmiş bir Yozgat bırakmak istemiyorsanız sorgulamak zorundasınız” ifadelerini kullandı.