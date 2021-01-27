Youtuber Fariz 'su satan çocuk' videosu nedeniyle gözaltına alındı

Sosyal medyada yayılan 'Bağcılar'da su satan çocuk' videosunun 'kurgu' olması nedeniyle youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi

Sosyal medyada gündem olan su satan çocuk videosu sonrası gözaltı yaşandı.

İlgili videoda Youtuber Fariz, "Hiç yemek yemedim, kazandığın parayı bana verir misin?" diye sorarken, su satan çocuk da, "Al, karnını doyur" diyerek cebindeki 10 lirayı veriyordu.

Türkiye'de salgın nedeniyle binlerce kişi işsiz kalırken, ilgili videoda "su satan çocuk" da ailesinin pandemi nedeniyle işten çıkarıldığı, o yüzden su sattığını söylüyordu.

Video sonrası Asayiş Şube ekipleri ve Bağcılar Kaymakamlığı çocuğun ailesine ulaşırken, aile mağduriyetlerinin olmadığı ve videonun kurgu olduğunu söyledi.

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