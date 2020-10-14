Youtube'dan Covid-19 aşılarına ilişkin yanlış bilgi veren videolara yasak

Video platformu Youtube, Covid-19 aşılarına ilişkin yanlış bilgiler içeren videoların kaldırılacağını duyurdu.

Youtube tarafından yapılan açıklamada, bugün itibariyle Covid-19 aşısına ilişkin yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bilgilerle çelişen içeriklerin yasaklanacağı bildirildi.

Açıklamada, "aşıların insanları öldüreceğine, kısırlık yaratacağına veya aşı yapılacak kişilere mikroçip takılacağına" ilişkin iddiaların yasaklara dahil olacağı kaydedildi.

Covid-19 pandemisi döneminde sosyal medyada koronavirüs aşılarına ilişkin komplo teorileri ve yanlış bilgiler yayılmıştı.

Youtube, halihazırda Covid-19'un varlığını veya yayıldığını reddeden, tıbben onaylanmamış tedavi yöntemleri sunan, insanları tıbbi yardımdan ve sağlık yetkililerinin karantina veya sosyal mesafe tavsiyelerinden caydıran içeriklerin kaldırıldığını belirtti.

Platform, Şubat ayının başından bu yana Covid-19'a ilişkin yanlış bilgiler içeren 200 binden fazla videonun yayından kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada, Covid-19 aşılarına ilişkin yetkililerin verdiği bilgilere dikkat çekmek amacıyla önümüzdeki haftalarda başka adımlar atılacağı bildirildi.