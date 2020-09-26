Yolsuzluktan tutuklanan DEDAŞ Müdürü 1,7 milyon TL'yi ödeyip tahliye edildi

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne dönük 28 Temmuz’da “yolsuzluk”, “usulsüzlük”, “ihaleye fesat karıştırma” ve rüşvet ve zimmet” suçlamaları ile gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 8 isim tek tek tahliye edilmeye başlandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, önceki kayyum Mustafa Yaman tarafından Kırsal Yollar Daire Başkanı yapılan ve ismi 352 milyon TL değerindeki 10 ayrı ihalede usulsüzlüğe karışan Sinan Yıldırım’ın 206 bin TL ödeyerek, tahliye edilmesinin ardından ilk kayyum atanması döneminde belediye iştiraki Kent AŞ. Genel Müdürü yapılan Mehmet Bulut da tahliye edildi. Aynı zamanda Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) İl Müdürü olan Bulut’un “Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlandığı ve “kamu zararı” olarak belirlenen 1 milyon 700 bin TL’yi ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Bulut’un 1 milyon 700 bin TL’yi ödemesi üzerine 24 Eylül günü tutulduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden çıktığı öğrenildi. Bulut’un ayrıca dosya kapsamında kimi isimler hakkında ifade verdiği bilgisine de ulaşıldı.

Bulut, Kent AŞ.’de görev yaptığı dönem araç kiralamaları, malzeme alımları, mazot alımları ve daha birçok işlemde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.