Yolsuzlukları bitmek bilmiyor, hiçbir adım atılmıyor: İşte Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararın kısa listesi

Ankapark ile Ankara halkının 750 milyon dolarını çöpe atan, hakkındaki yolsuzluk iddiaları 10 milyar TL'yi bulan Melih Gökçek'e ilişkin her gün yeni bir yolsuzluk iddiası gündeme geliyor.

Son olarak kedi heykellerine 790 bin lira, kent kapılarına 82 milyon lira, dekoratif kol saatine 258 bin lira harcadığı ortaya çıkan Gökçek hakkında birçok suç duyurusu yapılırken, yargılama noktasında tek bir adım dahi atılmadı.

İşte Gökçek'in Ankara'ya verdiği zararın küçük bir özeti...

Ankapark rezaleti: 750 milyon dolarlık vurgun

750 milyon dolarlık harcamaya konu olan Ankapark, Melih Gökçek döneminde Ankara’ya vurulan en büyük darbelerden biri oldu. Halkın milyonlarca lirasının harcandığı bu park, yıllığı 26 milyona kiralanabildi. Kiralayan şirket aylar sonra battı, emekçilerin parasını ödemeden kaçtı. Parkın yeni sahibi de parkı açmayı başaramadı, elektriği de kesik olan parktaki oyuncaklar çürümeye terk edildi.

Kapıya ve kol saatine binlerce lira..

Melih Gökçek döneminde, “Karaçam fidanı” alımı için anlaşma yapılan şirketin, tanesini 1,5 TL’ye aldığı fidanları belediyeye 14,9 TL’ye sattığı, Gökçek döneminde kent kapılarına 82 milyon TL, kedi heykellerine 790 bin TL, dekoratif kol saatine 258 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

Müzikli danslı fıskiye sistemi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Gençlik Parkı’na yaptırdığı, ‘Müzikli danslı fıskıye’ sistemi için 5 milyon TL harcandığı ortaya çıktı.

21 Temmuz 2011’de yapımına başlanan müzikli danslı fıskıye sistemi, 1 Eylül 2011’de tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANFA’nın üstlendiği iş için belediye kasasından 5 milyon 205 bin TL çıktı.

Arkadaşının boş arsasına 778 bin lira kira ödetti

Melih Gökçek’in 40 yıllık arkadaşı Refah Partisi eski milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan’ın boş arazisini ‘depo yapacağım’ diyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA'ya kiralattığı, boş arsa kirası olarak Ceylan’a üç yıl için 778 bin 323 TL kira ödediği ortaya çıktı. Gökçek dönemindeki ANFA yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

156 bin liraya fincan takımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştirak işletmelerden sorumlu ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin, 156 bin lira ödeyerek aldığı hediyelik lokumlu fincan takımlarının faturası ortaya çıktı. Acele alımlarda kullanılan yöntemle temin edilen fincanlar dört yıl boyunca depoda kaldı.

Hafriyat yolsuzluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçmiş dönemde hafriyat döküm sahalarında yaşanan gelir kaybı nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kamuyu zarara uğratan yetkililer ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında Büyükşehir Belediyesi müfettişleri tarafından inceleme sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre hafriyat döküm işinin Temmuz 2014 tarihinde Meclis kararı ile Belediye şirketlerinden ANFA’ya aylık 30 bin TL’ye(yıllık 360 bin TL) verildiği, ANFA’nın ise bu işi Osmanlıspor’a aylık 100 Bin TL’ye (yıllık 1.200.000 TL) sözleşme yaparak verdiği ifade edildi.

Yetkililer, bu sözleşmeler sadece sonucunda belediyenin milyonlarca lira kamu zararına uğradığını bildirdi.

Gökçek’in işi sözleşme ile ANFA üzerinden Osmanlıspor’a verdiği tarih olan Ağustos 2014’ten sözleşmenin feshedildiği güne kadar yaklaşık 3 yıldaki kamu zararının tespit çalışmasının sürdüğü belirtildi.

576 milyon lira zarara uğrattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale edilen “Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye’ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı” işine yönelik olarak Teftiş Kurulu soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucunda Belediye’nin 576 milyon TL’lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

48 milyonluk vurgun

AFM isimli bir şirketin, düşük ücretlerle aldığı atıl ve kullanılmaz durumdaki fabrikalar sermaye artırımı yoluyla Belediye iştiraki Seğmen Su adına Belka A.Ş’ye satıldı.

Yapılan bu alımlardaki sözde fabrikaların yıkık dökük olduğu, bazılarının yapılan çizimlerle atış poligonu gibi kullanıldığı görülürken, belediyenin bu satışlarla 48 milyon lira zarara uğratıldığı öğrenildi.

100 milyonluk zarar

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Söğüt İnşaat'a satılan 90 bin metrekarelik alana emsal değişikliği ile 450 bin metrekarelik usulsüz inşaat yaptırdığı ortaya çıktı.

Yapılan değişiklik ile Söğüt İnşaat, satın aldığı 90 bin metrekarelik alana, 450 bin metrekarelik inşaat yaptı. Büyütülen inşaat alanına Metromall AVM ve Metromall Konutları projesi yapıldı.

Belediye, yaptığı değişikliği satıştan önce gerçekleştirseydi, 100 milyon liradan fazla kazanç elde edecekti.

10 milyar lirayı aşan yolsuzluk

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertan Işık, Gökçek döneminde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili yaptıkları incelemeye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, “Uzmanların yaptığı kaba taslak hesaplardan, rantın 10 milyar lirayı geçtiği anlaşılıyor. Rant ve bu rantı elde edenlerin değişik bağlantıları var. Sağlıklı soruşturmalarla, bu kişilerin, tutunacak dalları yok” demişti.

‘Suç örgütüne yardım’

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melih Gökçek döneminde, 17/25 Aralık 2013’ten sonra alenen 'FETÖ’nün basın yayın organlarına kaynak aktarımı yapıldığı haberlerini ihbar kabul ederek harekete geçti. ABB, Melih Gökçek ve üç yönetici hakkında “suç örgütüne yardım etme”, “terörizmin finansmanı ve görevi kötüye kullanma” suçları işlendiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.