Yolsuzluğun 'yolunu' bulmuşlar: Bitmeyen yola 700 milyon fazladan ödeme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Adapazarı’nda yapılan Arifiye-Karasu demiryolu projesinin toplam 360 milyon liraya ihale edilmesine karşın dörtte birinin tamamlandığını anımsatarak, buna rağmen firmaya 73 milyon lira yerine 825 milyon TL ödeme yapıldığını kaydetti.

2010’da 25 ayın sonunda bitirilmek üzere ihale edilen ancak hala bitirilmeyen otoyol hattın bir kilometresi için maliyetin ortalama kura göre 17.5 milyon dolara ulaştığını belirten Akın, “Dünya genelinde kilometre maliyeti en fazla 3 milyon dolar. Burada ortalamanın 6 kat üzerinde maliyet var. Her kilometrede 14.5 milyon dolar israf edilmiş” dedi.

Akın'ın açıklamaları şöyle:

“73 kilometre uzunluğundaki hat için belirlenen tutar 360 milyon lira. Hattın yüzde 23’ü tamamlandığı için ödenmesi gereken tutar 73 milyon lira olmalıydı. Ancak bakanlık 8 yılda 825 milyon lira ödemiş. Bu durum, Sayıştay tarafından da tespit edildi. 752 milyon lira fazladan ödenmiş. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuyla ilgili soru önergemize verdiği yanıtta böyle bir ödeme yaptığını kabul etmiyor. Bakanlık, Sayıştay’ı yalanlıyor. Biz hangisine inanalım? Kim doğru söylüyor”