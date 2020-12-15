Yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İzmir-Karabük seferini yapan 45 NV 035 plakalı yolcu otobüsü, lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otobüs sürücüsü direksiyonda sıkışırken, 15 yolcu yaralandı.

Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.