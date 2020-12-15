İzmir-Karabük seferini yapan 45 NV 035 plakalı yolcu otobüsü, lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada otobüs sürücüsü direksiyonda sıkışırken, 15 yolcu yaralandı.
Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
İzmir-Karabük seferini yapan 45 NV 035 plakalı yolcu otobüsü, lastik yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada otobüs sürücüsü direksiyonda sıkışırken, 15 yolcu yaralandı.
Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.