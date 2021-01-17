Yolcu bilinç kaybı yaşadı, uçak acil iniş yaptı

Samsun - İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağında bulunan bir yolcunun aniden bilinç kaybı yaşaması üzerine uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Haber Merkezi

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan uçağındaki bir kadın yolcu, aniden bilinç kaybı yaşadı. Bunun üzerine yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaptı.

DHA'da yer alan habere göre, ilk müdahalenin ardından kabin görevlileri pilota bilgi verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak, saat 08.45 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Bilinç kaybı yaşayan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı ise seferini tamamlamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

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