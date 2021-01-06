YÖK'ten 'deneyin seveceksiniz' açıklaması

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına ilişkin aradığı YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Türkiye’de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor “ dedi.

Alçı, Saraç’ın “Türkiye’de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor Nagehan Hanım. Halbuki biz YÖK olarak atamadan sonraki sürecin en az atama kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Yani atanan rektör ne yapıyor, üniversiteyi nereden nereye getiriyor gibi bir değerlendirme yapmak gerekir esas. Biz YÖK olarak ilk defa üniversite izleme kriterleri uygulamaya başladık. 2018’i ve 2019’u açıkladık. Bir üniversitede kaç doktora yapılıyor, yayınlanan makale sayısı kaç ve nerelerde yayınlanıyor gibi parametrelere bakıyoruz” dediğini aktardı.