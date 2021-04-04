YÖK'ten 'bildiri' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin bir açıklama yaptı.

Bildiriyi "darbe imasını çağrıştıran", "milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim" diye niteleyen YÖK, "böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır" ifadesini kullandı.

Açıklamada "Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Aziz milletimiz, ülkemizde artık darbeler döneminin kesin olarak kapandığını, tercihini demokrasiden yana yaptığını, 15 Temmuzdaki darbe girişiminde tankların karşısında canı pahasına dimdik durarak göstermiştir. Milli iradeye saygı kavramı artık milletimizin vazgeçilmez bir ilkesi olmuştur. Bu ilkenin test edilmesine milletimizin tahammülü yoktur.

Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir.

Ülkemizin başta küresel salgın ve bölgesel güvenlik sorunları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mahiyetteki sorunlarla meşgul olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir fedekarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiği bir dönemde böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır.

Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Rektörlüklerden açıklamalar

Öte yandan üniversite yönetimleri de konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü "Milletimizin iradesinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz" derken, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" ifadesine yer verildi. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü de "millet iradesinin yanında ve tarafında yer alacağı" şeklinde bir açıklama yaptı.