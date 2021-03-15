Yoksulluk sınırı 9 bin lirayı aştı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Şubat Raporu'nu yayınladı.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 681 TL oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 9 bin 274 TL olarak gerçekleşti.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının 8 bin 939 TL'ye ulaştığına işaret edildi.

18 yılda açlık sınırı 6,6 kat arttı

Rapora göre, 2003 yılının şubat ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 13,47 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 89.37 TL’ye sağlıklı beslenebilmekte. Buna göre 18 yıllık zaman zarfında açlık sınırı 6,63 kat arttı. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 5,38 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyonda yaşanan artıştan daha fazla oldu.

Günlük harcama tutarları

Rapora göre, yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 23,13 TL, yetişkin bir erkeğin 23,94 TL, 15-18 yaş arası bir gencin 25,47 TL, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 16,84 TL oldu.

İzmir ilk sırada

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Şubat 2021 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplandı.

Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 910 lira olarak belirlendi. İzmir'i, İstanbul 2 bin 850 liralık açlık sınırı ile takip ediyor. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 631 lira olarak tespit edildi.

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlendi. Buna göre Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 684, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 739, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 683, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 546 lira olarak belirlendi. Ayrıca açlık sınırı Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 486, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 491, Şanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde 2 bin 506, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2 bin 693 lira oldu.