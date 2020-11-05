Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme bu hafta “Yoksulluk Kader Olamaz” manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor. Pahalılık, işsizlik, açlık tehlikesi, 2021 bütçe hazırlıkları ve deprem gerçeklerinin ele alındığı kapakta, bunların üstünün örtülmesinde dinin rolüne de dikkat çekiliyor.

Yoksulluğun panzehiri: Devrim

Ekim Devrimi'nin 103. Yıl dönümünde dergi, Rusya'da işçi ve köylülerin yoksulluktan kurtularak nasıl refah dolu, gelişmiş, kalkınmış bir ülke kurduklarının gerçek öyküsünü anımsatıyor.

Emekçilerin cumhuriyetinde sömürücülere yer olmayacak

238. Sayının bir röportajı, 29 Ekim'de yasakları delerek Cumhuriyet için yürüyenlerden TKP Merkez Komite Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk ile. Gerçekleştirdikleri yürüyüşle birlikte 29 Ekim günü siyaset yapma hakkının kimsenin tekelinde olmadığını da gösterdiklerini belirten Doruk, "Yasaklamaların, polis barikatlarının o gün orada bulunan emekçileri durduramayacağı o kadar açıktı ki..." sözleriyle yürüyüşteki kararlılığın kaynağına dikkat çekiyor.

Hiç boyun eğer mi insan?

Bu sayının bir diğer röportajı ise 4 Kasım'da İstanbul NHKM'de açılan "Hiç Boyun Eğer Mi İnsan" sergisi üzerine. TKP'nin 100. Yılına adanan kollektif çalışma hakkında serginin Sanat Kurulu'ndan Olgu Ülkenciler, Ahmet Elhan ve küratör Fırat Arapoğlu, sergide tüm çeşitliliğiyle işçi sınıfı öykülerini anlattıklarını ifade ediyorlar.

Sağlık emekçileri örgütleniyor

Bu haftanın Emek-Sermaye sayfalarında Salgın Dayanışma ve Haberleşme Ağlarında bir araya gelen sağlık emekçileri var. PE Ağı'na virüsün yayıldığı işyerlerinden gelen ihbarların ve İstanbul'daki artışa çözüm olarak esnek çalışmayı öneren İstanbul Valisi'nin sözlerinin de konu edildiği bu sayıda, Hukuk Köşesi de mecliste en son görüşülen Torba Yasa'nın emekçilere ne getirdiğine odaklanıyor.

Boyun Eğme gazetesini, NHKM'ye ait kitabevlerinden, mahallenizdeki semtevlerinden ve TKP bürolarından edinebilirsiniz.