Yoksulluğun bir başka yüzü: Covid-19 refakatçiliği

Durumu ağır olan Covid-19 hastalarının bakımlarıyla ilgili bir tartışma başladı. Firmalarda çalışan özel refakatçiler olduğu öğrenilirken, sosyal medya üzerinde kurulan refakatçi gruplarında da "Covid-19 hastasına bakılır" ilanları dikkat çekmeye başladı. Bazı kullanıcıların ise Covid-19 testi pozitif çıkan yakınına, günlüğü 250 liradan refakatçi aradığı da görüldü.

DHA muhabirinin ulaştığı ilan veren kişilerden biri, servise girip 24 saatine 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, "Hastamızın yanına girdiğimiz zaman, tabunın yanında işi bilen birisi olması gerekiyor. Hastaneler özellikle refakatçı istiyorlar. Hemşireler mi ilgilenecek sizin hastanızla. Bizim işimiz bu" dedi.

Kullanıcılardan birinin ise, "Özbek kadın bakıcı. Covid-19 hasta bakımında tecrübeli. Covid-19 hastası değil. 5 yıldır İzmir'de saygın ailelerde yaşlı/hasta bakımı üzerinde referanslı. Diyalog ve ödeme aracısız, komisyonsuz doğrudan kendisiyle. Tecrübeli ve özenli bakım" diye ilan verdiği görüldü.

Günlük ücret belirleniyor

Refakatçiler, hastalar iyileştikten sonra kendilerini evlerinde 14 gün karantina altına aldığını, bir semptom hissederlerse test yaptırdıklarını anlattı. Habere göre 14 günlük kişisel karantinanın ardından refakatçiler koronavirüse yakalanmadıkları takdirde tekrar yeni bir hasta için çalışmaya başlıyor. Refakatçilerin 24 saat çalışma ücreti 250 lira ancak koronavirüs hastasına bakan refakatçiler için bu rakam 24 saat için 500 lirayı da aşıyor.

Ekiplerini koronavirüs hastalarına giden refakatçiler ve koronavirüs hastalarına gitmeyen refakatçiler olarak 2 gruba ayırdıklarını söylen bakıcı firması sahibi Efe Aydoğan çalışma sistemlerini şöyle anlattı:

"Şu anda refakatçi sektöründe koronavirüs için günde yüzlerce telefon alıyoruz. Normal hastalar içinde talep geliyor ama koronavirüs şu anda bayağı revaçta. Aile yakınlarının bazıları çekindiği için, bazıları kendi karantinada olduğu için, riskli grupta olduğu için gidip hastalarına bakamıyorlar. Hastaların yüzde 80'i yaşlı. Tabii genç olanlar da istiyorlar. Hastanenin inisiyatifine bağlı."

Hastanelere refakatçi alınabiliyor

Covid-19 servislerine genelde refakatçi alınmıyor. Ancak refakatçili hasta da tercih ediliyor. Zaten hastanede yakınlık derecesi sorgulanmıyor. Yani özel bakıcı refakatçi olarak kalabiliyor. Ayrıca hastaların evde de bakımı sürdürülüyor.

soL'un bilgi aldığı doktorlar da bu alanda bir pazar oluştuğunu doğrulayan bilgiler verdi. Bu durum "parası olanın yakınına Covid-19 bulaştırmadığını" düşündürürken, evde ya da hastanelerdeki hasta bakımının da kontrolsüz bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.