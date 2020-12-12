Türkiye Komünist Partisi, "Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk sorun olmaktan kalktı" açıklaması yapan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a tepki gösterdi, "Derhal istifa etmelidir" dedi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

Yoksul Halka Meydan Okuyamazsınız

Bakan derhal istifa etmelidir!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Meclis’te gerçeklerden kopuk ve halkın aklıyla alay eden bir konuşma yaptı.

Bakan Selçuk’a göre Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıkmış. Ülkemizde refah paylaşılıyormuş.

Ülkemizde yoksulluk her geçen gün derinleşmekte, refah alabildiğine eşitsiz dağılmakta ve çarklar küçük bir azınlığın cebini doldurmak için dönmektedir.

Yurttaşlarımızın açlık ve işsizlik nedeniyle intihara sürüklendiği, emekçilerin virüs ve yoksullaşma cenderesinde çalışmaya zorlandığı böyle bir dönemde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı böyle bir açıklama yapamaz.

Yapıyorsa o koltukta oturamaz!

Çünkü emekçi halkın değil, refaha servetlerini arttırmak için el koyan zenginlerin temsilcisi olduğunu itiraf etmiştir...

Çünkü işçinin ve emekçinin değil patronların tarafında olduğunu bir kez daha açık etmiştir...

Aynı açıklamasında İşsizlik Sigortası Fonu’nun işçilere ait olmadığını söylemesi de hangi tarafta olduğunun göstergesidir.

Bakan oturduğu o koltuktan ücretsiz izne çıkarılan işçinin acısını hissetmiyorsa, salgında işsiz kalan emekçinin çaresizliğini görmüyorsa halk açısından ehliyetini yitirmiş demektir.

Patronlar için çalışmakta, patronların temsilciliğini yapmaktadır.

Yoksulluğu ve yoksul emekçileri görmezden gelerek halka meydan okumaktadır.

Oturduğu Bakanlık koltuğunda dümeni patronlara veren ve bu zor şartlarda “ülkede yoksulluğu bitirdik” diyebilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevinden derhal istifa etmelidir.

Türkiye Komünist Partisi