YÖK: Binlerce üniversite çalışanı Covid-19'dan etkilendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tüm üniversitelerden toplanan Covid-19 vaka sayısını ve salgın nedeniyle karantinada olan personele ilişkin verileri paylaştı.

"24 Eylül 2020 Tarihine Kadar Covid-19 Salgınından Etkilendiği Bilinen Tüm Üniversiteler Personeli" başlıklı tabloya göre, hastanede ve evde tedavi gören, evde karantinada olan, temas sebebiyle karantinada olan, kronik hastalık sebebiyle karantinada olan kişilerin sayısı paylaşıldı.

Buna göre, toplam 977 profesör, 660 doçent, 1231 doktor öğretim üyesi, 1177 öğretim üyesi, 3816 araştırma görevlisi ve 22 bin 864 idari personel Covid-19'dan etkilendi.

En çok etkilenenler arasında araştırma görevlileri bulunurken, açıklanan verilere göre 1580 araştırma görevlisi temas sebebiyle karantinada bulunuyor.