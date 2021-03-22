YÖK başkanına 'jest' için üniversiteye cami: 3 ayrı IBAN verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın geçtiğimiz günlerde vefat eden babası ve İslami camia içinde önde gelen isimlerden Muhammed Emin Saraç için üniversite kampüsünde cami yaptırmaya karar verdi.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde yapılacak Muhammed Emin Saraç Camisi ve Kültür Merkezi 7 bin 500 kişilik kapasiteli olacak. Üç katlı cami için üç ayrı IBAN numarası verilip bağış kampanyası da başlatıldı. Şahin, cami inşaatı için yardım beklediğini belirtti.

Sözcü'nün haberine göre Saraç’ın babası için yaptırılacak cami ve kültür merkezi için hafriyat töreni de düzenlendi. Törene Vali Ozan Balcı, AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı AKP’li Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı AKP’li Erol Duyum ve İl Müftüsü Abdullah Pamuklu katıldı. Rektör Şahin, yapılacak cami ve kültür merkezini tanıttı. İki yıl içinde bitmesi planlanan caminin kot altında kalan iki katı öğrencilerin faaliyetleri için kullanılacak.