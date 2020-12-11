Yoğun bakımda yangın: Bir hasta yaralandı, biri entübe 9 hasta tahliye edildi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de 14 Covid-19 hastasının tedavi gördüğü Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle servisi duman kaplarken bir hasta yaralandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, serviste tedavi gören 14 hastadan 9'u tahliye edilerek, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gönderildi.
Yangın, öğle saatlerinde koronavirüs hastalarının yattığı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nin bulunduğu birinci katta çıktı.
Malatya Valisi Aydın Baruş yangının bir yoğun bakım hastasının tedavi gördüğü yatağın elektrik aksamındaki arızadan dolayı çıktığını açıkladı. Baruş sözkonusu hastanın vücudunda yanıklar olduğunu açıkladı.
Vali Baruş yaptığı açıklamada yangının saat 14.45'te bir hastanın yatağında çıktığını ve dumanın servisi kapladığını belirterek, şunları kaydetti: