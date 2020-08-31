'Yoğun bakım yatağı bulamayan hastalar var, hastaneleri yeniden açın'

Hastanemi Açın Platformu (HAP), Ankara'da yoğun bakım doluluğu nedeniyle yeni koronavirüs servisleri açıldığını duyurarak, kapatılan 6 hastanenin yeniden açılmasını istedi. Ankara Tabip Odası’nda (ATO) basın açıklaması düzenleyen ve platform adına konuşan eski Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan, kentteki hastanelerde büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.

Sağlıkçılardan aldıkları bilgileri paylaşan İlhan, “Zekai Tahir Burak Kadın-Doğum ve Dışkapı Çocuk Hastanesi'nden sonra Numune Hastanesi'nin bir bölümünün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bir bölümünün Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Covid-19 klinikleri olarak açılacağı bilgisi alıyoruz” diye konuştu.

ANKA'nın haberine göre, yeni koronavirüs servisleri oluşturulmasının salgının yayıldığının somut göstergesi olduğuna dikkat çeken İlhan şunları söyledi: "Bununla beraber seçilen yöntemin günü kurtarmaya dönük olduğu, ayağının yere basmadığı açıktır. İhtiyaç sadece Covid-19 hastaları için değildir, diğer hastalarımız da aylardır tedavi olabilmek, ameliyat edilebilmek için beklemektedirler. Üstelik bu hastanelerin bağlanacağı belirtilen hastanelerin hekimleri, sağlıkçıları zaten had safhada yoğunluk altında çalışmaktadırlar.

Bu hastanelerimizi tarihi kimlikleriyle sağlık hizmetlerine kalıcı olarak, tümüyle kazandıralım. Bu dönemde bazılarını Covid-19 hastalığının tedavisinde bazılarını diğer hastalıkların güvenle tedavisi ve ameliyatların sürebilmesi için planlayalım. Açılacak hastanelere boş duran Ulus Devlet ve Ankara Fizik Tedavi Hastaneleri'ni de katalım."