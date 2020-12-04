‘Yoğun bakım için torpil’ iddialarına bakanlıktan yanıt

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız dün yaptığı açıklamada yoğun bakım yatakları dolarken siyasi nüfuz sahibi kişilerin, yoğun bakımda kendi hastaları için öncelik istedikleri yönünde ciddi iddialar olduğunu belirtti.

Bacaksız “Eğer bu vahim iddialar doğruysa, salgın yönetimindeki başarısızlığının bedelini halka ödeten siyasi iktidarın ve onun yandaşlarının şimdi de vatandaşların yaşam haklarını tehdit etmeleri insanlık dışı bir yaklaşımı temsil etmektedir” diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin yanıt vermeye, bu talepleri yerine getiren liyakatsiz yöneticilerin görevlerine derhal son vermeye ve adalet önüne çıkarılmasını sağlamaya çağırdı.

Sağlık Bakanlığı bugün konuyla ilgili haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu iddiaları “tümüyle gerçek dışı” diye niteleyen bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hastanın yoğun bakıma alınma kriterleri belli olduğu gibi hangi durumdaki hastanın önceliğe sahip olduğu da tıbbi kriterlerle belirlenmektedir. Sağlık çalışanlarımızın bu kriterlere hassasiyetle uyduğundan kimse şüphe etmemelidir. İddia sahibinin, 'Bu talepleri yerine getiren yöneticiler' diyerek aslı olmayan bir duyum üzerine suçladığı kişiler de sağlık çalışanıdır. Hiçbir sağlık çalışanımız, hastaları arasında ayırıma gitmeyeceği gibi böyle bir tavra Bakanlığımızın da müsamaha göstermeyeceği açıktır. Sağlık çalışanlarının haklarını savunmak amacıyla kurulmuş olan bir sendika temsilcisine atfedilen sözlerinin asılsız bir habere konu edinmesi talihsizlik olmuştur."