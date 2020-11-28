Yoğun Bakım Derneği Başkanı: Hız yapmayın, kaza geçirirseniz yer bulma ihtimali az

Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den Covid-19 pandemisine ilişkin "kırmızı alarm" açıklaması geldi.

Habertürk TV yayınına katılan Prof. Cinel, Türkiye'nin pandemide kritik bir aşamada olduğunu ve gelecek hafta yaşanacakların çok önemli olduğunu söyledi.

Covid-19'u atlatan hastalarda bazı rahatsızlıkların devam edebildiğini belirten Cinel, “Eskiden bir saat rahat yürürdüm şimdi 15 dakikada yorulup oturuyorum” diyen hastalar olduğunu söyledi.

Yoğun bakımlardaki durumun "vahim" olduğunu söyleyen Cinel, “Yüzde 70 doluluk demek yoğun bakımda yer yok demektir” şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki hafta evinizden çıkmayın" diyen Cinel, "Hızlı otomobil bile kullanmayın çünkü kaza yaparsanız yoğun bakımda yer bulamayabilirsiniz" şeklinde konuştu.