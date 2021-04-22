Yobaz akademisyenden kemoterapi yorumu: Aydınlanmacı sapkınlar

İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Recep Seymen canlı derste kanser hastası babasının gördüğü kemoterapi hakkında bu yorumu yaptı: 'Babamı aydınlanmacı sapkınlardan kurtaramadım'

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Recep Seymen çevrimiçi ders sırasında babasının yemek borusu kanseri olduğunu anlattı. Öğrencilerin kaydettiği videoda Seymen 'babamı bu aydınlanmacı sapıkların elinden almaya çalışıyorum, aydınlanmacı sapık doktorların, kemoterapi, radyoterapi bu tür sapıklıkları anlayamıyoruz, bağışıklık sistemi çökerterek tedavi etme yöntemi, manyaklık, sapıklık, ayınlanmacı sapkınlar" diyor.

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Öğretim görevlisi Tecavüzcü Ensar Vakfı'na derste sahip çıktı: Kazadır...

Yobaz akademisyen Seymen daha önce de Ensar Vakfı'nda yaşanan tecavüz rezaleti için "kazadır, bir kez olmuştur, istisnadır" yorumunu yapmış, derste söylediği bu sözler yine öğrencilerin çektiği video görüntülerle ortaya çıkmıştı. Seymen 2014 yılında MHP'den Güngören Belediye Başkan adayı olmuştu.

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