YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sınava girenler sonuçlara “sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Kimlik numarası ve şifrelerle sonuçlar öğrenilebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

57 bin kontenjan boş kaldı

YÖK'ün hazırladığı YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı. Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.

Rapora göre, bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı. 14 yıl önce 2006'da ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 1 milyon 678 bin 383 iken, 2017'de bu sayı 2 milyon 265 bin 844, YKS'nin uygulamaya girdiği 2018'de 2 milyon 381 bin 412, 2019'da 2 milyon 528 bin 31, 2020'de ise 2 milyon 436 bin 958 oldu. 2006 yılı baz alınarak başvuran aday sayıları değerlendirildiğinde, 2017 yılında yüzde 35, 2018'de yüzde 42, 2019'da yüzde 51, 2020'de yüzde 45 oranında aday sayılarında artış yaşandı.