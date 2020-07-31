YKP'nin önde gelen isimlerinden Vera Nikolaidou yaşamını yitirdi

Yunanistan Komünist Partisi'nin (YKP) önemli isimlerinden olan ve 75 yaşında yaşamını yitiren Vera Nikolaidou, bir işçi ailesinin kızı olarak 6 Mayıs 1945'te Kokkinia'da doğdu. Lise yıllarında Labrakis gençlik örgütüne katıldı ardından da YKP üyesi oldu. Budapeşte'de iktisat eğitimi aldı. Yunan Öğrenci Birliği'nin Genel Sekreterliğini yaptı. O dönemde Yunanistan'daki diktatörlüğe karşı yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle, cunta rejimi pasaportunu iptal etti.

Cuntanın devrilmesinin ardından ülkesine döndü. Pire'de Demokratik Kadın Birliği'nin kurucu üyelerinden biri oldu ve Yunan Kadın Hereketi'nde öncü bir rol oynadı.

1978'de Kokkinia Belediye Meclisi'ne seçildi. Üç dönem boyunca belediye başkan yardımcılığı yaptı. 1990 ile 1994 arasında aynı yerde belediye başkanı oldu. 1994 ile 2002 yılları arasında Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi üyesiydi.

Bu dönemde pek çok yerel derneğin, kültür merkezinin, belediye işletmelerinin başkanlığını yürüttü. Yerel belediyeler birliğinin icra sekreterliğini görevinde de bulundu.

2000 yılından itibaren barış hareketinde aktif olarak yer aldı. Uluslararası Yunan Barış ve Detant Komitesi'nin (EEDYE) Başkan Yardımcılığını ve Genel Sekreterliğini yaptı.

2004 seçimlerinde Pire milletvekili olarak Yunanistan parlamentosuna girdi. 2007 ve 2009 seçimlerinde de parlamentoda yer aldı. 2012'ye dek üyesi olduğu parlamentonun Kültür ve Eğitim Komitesi, Araştırma ve Teknoloji Komitesi, Engelliler Özel Komitesi, Göçmenler Özel Komitesi gibi komitelerinde yer aldı. Parlamento başkan yardımcılığı yaptı.

Uzun süre boyunca kanser hastalığıyla mücadele eden Nikolaidou, 1991-2005 yılları arasında YKP'nin Merkez Komitesi üyesi olarak görev yaptı.