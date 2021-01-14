YKP: ABD'nin, NATO'nun ve AB’nin savaş planlarına karşıyız

Yunan Parlamentosu 18 adet ‘Rafale’ tipi Fransız uçağının satın alınmasını Perşembe günü oylamaya sunacak. YKP Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas, konu ile ilgili yaptığı konuşmada YKP’nin oy verme tutumunun halkın ihtiyaçları doğrultusunda olacağını, ve ABD'nin, NATO'nun ve AB’nin savaş planlarına karşı olacağını vurguladı. Konuşmasından bazı detaylar ise şu şekilde:

“NATO’nun planlarını, rakiplerine (Rusya ve Çin’e), ve diğer halklara ve ülkelere karşı Avrupa-Atlantik ekseninin jeostratejik çıkarlarına yönelik eylemlerini hesaba katmadan silahlanmayı tartışabilir miyiz?

Türkiye gibi Yunanistan’ın da bir NATO üyesi olduğunu ve NATO’nun güneydoğu kanadını ağır silahlarla donatmakla ilgilendiği faktörünü denklemden çıkararak silahlanma programlarını tartışabilir miyiz?

Yunanistan’ın yönetici sınıfının tek hedefinin Balkanlar, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika gibi bölgelerde jeostratejik çıkarlarını arttırmak olduğunda silahlanmayı tartışabilir miyiz? Bu hedeflerin Yunanistan halkının çıkarları ile hiçbir ilgisi yoktur hatta onlarla direk çelişmektedir.

NATO üyesi ülkelerin askeri kuvvetleri ve silah sistemleri bu çok tehlikeli olan NATO planlarının içinde yer almaktadır. Yunanistan da bugüne kadar tüm burjuva partilerin ve hükümetlerinin mutabakatıyla bu planlara katılmaktadır.

Bu katılım, tüm hükümetlerin bugüne kadarki politikasını aşan bir konudur. Bugün hepsi, Yunan halkı tarafından 'cömertçe' ödenecek olan yeni silahlanma programı konusundaki tartışmalarda bu arka planı gizlemek için mücadele ediyor.

Ancak deneyim, bu silahlanmanın öncelikle NATO planlanlarının ihtiyaçları ile bağlantılı olduğunu, sınırların savunulması ve Yunan egemenlik hakları ile ilgili olmadığını kanıtlıyor.”