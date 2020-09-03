Yine yurttaş uyarıldı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin koronavirüs (Covid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.
Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok" değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemde vaka sayılarının arttığı belirtilen Ankara'daki gerçek tabloyu bizzat sahada çalışan sağlık emekçileriyle konuşarak masaya yatırdık. İşte sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar, Sağlık Bakanlığı'nın umursamazlığına ilişkin çarpıcı örnekler ve sahadan dikkat çeken örnekler.