Yine yurttaş uyarıldı: Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin koronavirüs (Covid-19) salgınında en fazla vakanın Ankara'da olması nedeniyle uyarıda bulundu.

Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgınında birincilik Ankara'ya yakışmadı, yakışmıyor. Bunu değiştirmek, sabırla, dikkatle ve gayretle tedbirlere hep birlikte riayetimizle mümkün. Maalesef henüz başka bir yol, başka bir çare yok" değerlendirmesinde bulundu.