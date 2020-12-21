Yine üniversite, yine adrese teslim öğretim elemanı ilanı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) 407 öğretim elemanı için yayımladığı ilanda pek çok kadronun kişiye özel olduğu iddia edildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir “Aranan şartlar arasında ‘farklı anatomik bölgelerden ateş ölçüm teknikleri konusunda çalışmaları olmak’ gibi birçok adrese teslim kriter bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, liyakatsizce uygulamalarına devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre SBÜ, 8 ay önce yayımladığı 240 kişilik adrese teslim kadro ilanının ardından aynı uygulamanın bir benzerine daha imza attı. Öğretim Elemanı Alım İlanı’na çıkan üniversite, çoğunluğu profesör olmak üzere 407 öğretim üyesine kadro verileceğini duyurdu. 15 Aralık’ta yayımlanan ilanda genel şartlar sıralanırken, her bir kadro için ayrıca özel şartlar duyuruldu. Buna göre çocuk sağlığı hastalıkları dalı için aranan profesör kadrosundan birinin özel şartı “çocukluk pulmoner hipertansiyonu ile ilgili çalışmaları olmak, sağlıklı prematüre bebeklerde antioksidan olarak paraoxanase ve arylesterase değerlerini inceleyen çalışması olmak” diye tanımlandı. Aynı şekilde deri hastalıkları dalı için açılan profesör kadrosunda ise “Türkiye’de yaşayan lipoid proteinosis’li hastalarda ECM1 gen mutasyonu hakkında çalışması olmak, Covid-19’un deri bulguları hakkında çalışması olmak” gibi ayrıntılı bir şart arandı.

CHP’li Emir; konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu. Benzer uygulamanın yaklaşık 8 ay önce de yapıldığını anımsatan Emir, “Kadro atamalarında keyfiyet, eşdost ve ahbap ilişkisi ön plana çıkıyor” diye konuştu.