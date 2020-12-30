Yine patron lehine: 'İşten çıkarma yasağı' düzenlemesi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"İşten çıkarma yasağı" düzenlemesi olarak duyurulan söz konusu karar, işçilerin sigorta primlerinin ödenmemesi, maaş olarak da açlık sınırının 2,500 liranın üzerinde olduğu Türkiye'de 1168 lira ödenmesi anlamına geliyor.

Söz konusu düzenleme salgın günlerinde patronların maaş yükünden kurtulup işçileri "ücretsiz izinde" çalıştırmasına da olanak sağlıyor.